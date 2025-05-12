خطوات إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول الأربعة

كتبت- آية محمد:

انتشرت خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول انتشارًا واسعًا في الوقت الحالي، حيث أصبحت المحافظ الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتتيح المحافظ للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إنشاء محفظة إلكترونية من شركات المحمول الأربعة "إي آند، وفودافون، وأورنج، و"وي":

"إي آند"

1- اذهب لأقرب فرع للشركة، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط مسجل باسمك، واملأ استمارة الاشتراك في الخدمة.

2- ستتلقى مكالمة صوتية لتأكيد الاشتراك، وستطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، وستصلك رسالة تأكيد بعد إتمام الاشتراك في الخدمة.

"ڤودافون"

1- توجه لأقرب فرع ڤودافون ومعك بطاقة الرقم القومي "سارية"، ولمعرفة أقرب فرع اطلب الكود #9*9*.

2- بعد الاشتراك، ستصلك رسالة نصية لتأكيد تفعيل المحفظة.

3- أنشئ رقمًا سريًا مكونًا من 6 أرقام.

4- فعل الخدمة عن طريق الكود #5*9*.

"أورنج"

1- قم بزيارة أقرب فرع للشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط أورنج خاص بك.

2- املأ طلب الاشتراك في الخدمة.

3- بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- يجب تغيير الرقم السري قبل البدء في استخدام المحفظة.

- ولتغيير الرقم السري للمحفظة قبل بدء استخدام اورنچ كاش:

1- اتصل بـ #7115# ثم اتبع الخطوات التالية:

2- اختر 4 لإدارة الحساب.

3- ثم اختر 3 "الضبط".

4- واختر 2 "تغيير الرقم السري".

5- ادخل الرقم السري الحالي.

6- ثم ادخل الرقم السري الجديد" يجب أن يحتوي على 6 أرقام و أن لا يحتوي على أي أرقام متكررة مثل:2222".

7- قم بتأكيد الرقم السري الجديد.

"وي"

1- قم بزيارة أقرب فرع من فروع الشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط موبايل "وي" باسمك.

2- املأ طلب الإشتراك في محفظة "WE Pay" ووقع على العقد.

3- حمل تطبيق" WE Pay"، وقم بفتح البرنامج واختر مسجل مسبقًا ؟، ومن بعدها تفعيل الحساب.

4- املأ البيانات " الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم موبايل " WE" مفعل" ثم وافق على الشروط والأحكام.

6- ستصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

7- انشئ الرقم السري الخاص بالتطبيق المكون من 6 أرقام لحسابك "بدون أرقام متكررة أو متتابعة".

8- قم بشحن المحفظة والاستمتاع بخدمات محفظة " WE Pay".

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