مصر تفوز بالمركز الأول في المناورة السيبرانية العالمية

كتبت- آية محمد:

فازت مصر، ممثَلة في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالمركز الأول في المناورة السيبرانية العالمية التي نظمها قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات خلال فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات في دورته الرابعة عشرة التي انعقدت في الفترة من 6 إلى 8 مايو في دُبي.

وأظهر فريق المركز مهارةً فائقةً في مواجهة كافة التهديدات السيبرانية بالمناورة، وحصل على المركز الأول في كل تحدي على حدة وفي المجموع الإجمالي للتحديات، كما حظيّ بتكريم الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتمثل الهدف الرئيسي من المناورة السيبرانية العالمية في تعزيز جاهزية فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية حول العالم، وتعزيز قدرات وإمكانات الأمن السيبراني من خلال التعاون الإقليمي، ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد في وضع إجراءات تشغيلية وتنفيذها للاستجابة بشكل أفضل لمختلف الحوادث السيبرانية، والوقوف على التحسينات اللازمة للتخطيط المستقبلي وعمليات فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، وفي نفس الوقت تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتبادل المعرفة لتقوية مشهد الأمن السيبراني على المستوى العالمي.

وسجلت نسخة مناورة الأمن السيبراني هذا العام رقمًا قياسيًا عالميًا في "موسوعة غينيس" في عدد البلدان المشارِكة، إذ شهدت مشاركة 138 بلدًا، مما يعكس التطور الهائل وغير المسبوق في التعاون الدولي لمواجهة الأخطار والتهديدات السيبرانية.





