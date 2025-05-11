بسبب الحلقات الوسيطة.. رئيس الشعبة يوضح أسباب تفاوت أسعار البيض في الأسواق

كتبت-أمنية عاصم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار طبق البيض شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر طبق البيض الأحمر والأبيض 120 جنيهًا في المزرعة، بينما تراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 110 و115 جنيهًا تسليم المزرعة.

وأوضح أن الأسعار التي يعلن عنها دائمًا هي أسعار تسليم المزارع، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا في الأسعار النهائية لدى المستهلك حسب المنطقة؛ بسبب وجود حلقات وسيطة في عملية البيع.

وفسر كلامه قائلًا : "الأسعار تختلف من منطقة لأخرى حيث في المناطق الشعبية يكون هامش الربح بسيطًا - وقد يباع طبق البيض بسعر يقترب من سعر المزرعة - أي لا يتجاوز السعر 130 أو 135 جنيهًا للطبق كحد أقصي ، بينما في المناطق الراقية فقد يصل السعر إلى 140 أو 145 جنيهًا كحد أقصي".

وأكد السيد، أن الحل يكمن في وضع آلية واضحة لتسعير المنتجات، قائلاً: "نحتاج إلى معادلة سعرية منضبطة تضمن عدم خسارة المنتج، وفي الوقت نفسه لا ترهق المواطن".

ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن العادل في الأسعار بما يحفظ حقوق الجميع، دون تحميل المواطن أعباءً إضافية أو السماح للتجار بالمغالاة.

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