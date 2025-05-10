"رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشر تستضيف "بريدفاست" و"هومزمارت"

كتبت- أمنية عاصم:

انطلقت قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، الخميس الماضي والتي تستمر على مدار 3 أيام، في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، حيث تعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

وجاء خلال فاعليات جلسة أمس الجمعة، بعنوان "نمو وتوسع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة" حيث في عالم الشركات الناشئة، تتشابك الأحلام بالتحديات، وتصبح القدرة على التكيف والتطور سلاحًا لا غنى عنه، هذا ما أكده محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هومزمارت"، ومصطفى أمين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Breadfast"، في حديثهما حول تجاربهما في بناء وإدارة شركات رائدة في السوق المصري.

شبّه محمود إبراهيم رحلة بناء الشركات بتربية الأطفال، موضحًا أن الإفراط في الحماية قد يعيق التعلم والتطور، سواء في الحياة الأسرية أو في بيئة الأعمال.

وأكد أن التجربة والخطأ هما المحركان الأساسيان للنضج، مشيرًا إلى أن شركته تجاوزت مرحلة التجريب العشوائي وأصبحت أكثر وعيًا بالمسارات المناسبة للنمو.

وكما لفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن دائمًا في جودة المنتج، بل في القدرة على إيصال هذا المنتج إلى الفئة المستهدفة، معتبرًا أن توقيت اتخاذ القرار يلعب دورًا حاسمًا في مصير الشركات، حيث إن التسرع أو التردد قد يؤديان إلى الفشل أو الجمود.

من جانبه، أكد مصطفى أمين أن نجاح "Breadfast" اعتمد منذ البداية على التزام صارم بتقديم منتج عالي الجودة في السوق المحلي، مشيدًا بالفريق المصري الذي وصفه بأنه من الأقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أمين، أن العمل في الشركات الناشئة يقوم على التجريب المستمر، حيث تبدأ الفكرة بفرضية بسيطة يتم اختبارها، وغالبًا ما تكون النتائج مختلفة عما هو متوقع. وقال: "النجاح يتطلب إصرارًا رغم الإحباطات المتكررة".

وتناول التحديات الخاصة بسلاسل التوريد في السوق المصري، حيث كان من الضروري بناء شبكة لوجستية متكاملة من الصفر، لضمان توصيل المنتج للعملاء في الموعد المحدد، رغم العوائق اليومية مثل تعطل الموردين أو توقف المخابز. وأشار إلى أن التكنولوجيا لعبت دورًا محوريًا في تجاوز هذه العقبات.