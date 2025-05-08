مع بدء المراجعة الخامسة.. الفقي: مصر سددت 60% من ديونها لصندوق النقد

كتبت- أمنية عاصم:

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن مصر سددت ما يقارب نحو 12 مليار دولار من إجمالي التزاماتها البالغة 20 مليار دولار لصندوق النقد الدولي حتى أبريل الماضي.

ويأتي ذلك مع بدء صندوق النقد الدولي زيارة مصر الأسبوع الحالي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضح الفقي أن مصر حصلت على 12 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممتد 3 سنوات(2016 و2019)، بفترة سداد 10 سنوات وفترة سماح 4 سنوات ونص.

وأوضح أنه مع نهاية عام 2024، تم سداد 8 دفعات من هذا القرض بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار، ويتبقى جزء صغير من إجمالي الـ 12 مليار دولار.

وأضاف أن مصر حصلت أيضًا خلال 2020 على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، منها 5.2 مليار ضمن قرض ممول "التسهيل الائتماني الممتد"، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار كأداة تمويل سريع، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذا القرض يسدد على 5 سنوات، بفترة سماح 3 سنوات وربع، وبدأت أول دفعة منه في نهاية 2024، حيث يُسدد ربع سنويًا.

وأكد الفقي، أن مصر سددت حتى نهاية أبريل 2024 نحو 12 مليار دولار من إجمالي قرضين قيمتهما 20 مليار دولار، ويتبقى نحو 8 مليارات دولار.

القارض القائم

أما البرنامج الحالي، أوضح الفقي أنه ممول من الصندوق ضمن تسهيل الممدد على 4 سنوات، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، تم صرف نحو 3.2 مليار دولار منها، ويتبقى 4.8 مليار دولار سيتم صرفها على 4 شرائح.

وأشار إلى أن البرنامج كان قد بدأ بقرض قيمته 3 مليارات دولار فقط، إلا أن مصر طلبت زيادته إلى 8 مليارات مع تصاعد أزمة الدولار.

وأكد الفقي أن سداد هذا البرنامج سيمتد على 10 سنوات، مع فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونص، ومن المتوقع أن تبدأ أول دفعة سداد في عام 2027.