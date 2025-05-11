ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والملوخية، والجوافة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات، و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 13 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و 10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و32 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و75 جنيهًا.