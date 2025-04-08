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معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ورشة عمل "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم"

04:42 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

معهد تكنولوجيا المعلومات

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كتبت- آية محمد:

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات ورشة عمل "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا التعليم للمعلمين والمدربين" يوم 9 أبريل بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة وأيضًا عبر الإنترنت، ضمن سلسلة فعاليات "AI Mastery Series".

وتبدأ الورشة في الثانية عشرة ظهرًا، وستتناول دور الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا التعليم، وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لدعم المعلمين والمدربين، وتجربة عملية مباشرة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التعليم التفاعلي، وفق بيان له اليوم

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