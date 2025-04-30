بسبب تأكل الطلب.. أسعار النفط تواصل الهبوط وتتجه لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2021

كتبت- دينا كرم:

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الأربعاء، حيث تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من ثلاث سنوات مع تآكل توقعات الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية، في حين ألقت المخاوف من زيادة المعروض بثقلها أيضا، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 76 سنتًا، أي ما يعادل 1.18%، لتصل إلى 63.49 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 85 سنتًا، أي ما يعادل 1.41 %، لتصل إلى 59.57 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15% و17% على التوالي حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية.

وواصلا الانخفاض إلى أدنى مستوياتهما في أربع سنوات، حيث ردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، مما أشعل حربًا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط.

وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة تجعل من المحتمل أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا العام.

وأظهر مسح للمصانع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء انكماش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهرا في أبريل.

وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك ANZ، إن المخاوف بشأن الطلب في ظل الحرب التجارية أثرت على معنويات المستثمرين.

وأضاف أن هناك مخاوف أيضا من أن القوة الأخيرة في البيانات الاقتصادية الأميركية كانت مؤقتة فقط، بسبب التخزين قبل فرض الرسوم الجمركية والذي يبدو الآن أنه بدأ يتراجع.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو خمس سنوات في أبريل نيسان بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية.

وساهمت العلامات الأخيرة على تراجع التصعيد في الحروب التجارية، بما في ذلك زوج من الأوامر التي وقعها ترامب يوم الثلاثاء لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، في تخفيف بعض التوتر بين المستثمرين العالميين.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن سوق النفط ستظل تحت الضغط مع استمرار إدارة ترامب في إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بالمخاوف بشأن زيادة الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن العديد من أعضاء أوبك+ سيقترحون زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وستجتمع المجموعة في 5 مايو لمناقشة خطط الإنتاج.

وعلى صعيد الإمدادات، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي.