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وائل النحاس يكشف: كيف تستفيد مصر من رسوم ترامب الجمركية؟.. (فيديو)

07:03 م الخميس 03 أبريل 2025

وائل النحاس خبير الاقتصاد وأسواق المال

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كتبت- منال المصري:

كشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأسواق المال، مدى استفادة مصر من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عكس مخاوف دول العالم.

وأوضح خلال لايف مع مصراوي اليوم، أنه حق مصر تعظيم صادراتها مقابل إيراداتها من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي واستقطاب صناعات على أرضها من دول أخرى يتم فرض جمارك ضخمة عليها وإعادة تصديرها لأمريكا برسوم مخفضة 10% المقررة على مصر.

وحول سعر الفائدة أشار النحاس إلى أن البنك المركزي يواجه تنفيذ معادلة صعبة في اجتماعه المقبل بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار في الأموال الساخنة بسعر فائدة مرتفع، أو التضحية بها وخفض سعر الفائدة وتبعاتها السلبية على زيادة الضغوط على الدولار.

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