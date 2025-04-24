شعبة الفاكهة: أسعار البطيخ عادت لمعدلاتها بعد وصول ثمن الأربعة لألف جنيه

كتبت- آية محمد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البطيخ شهدت ارتفاعات ملحوظة قبل شم النسيم، حيث وصل سعر الـ 4 بطيخات إلى ألف جنيه.

وأرجع النجيب هذه الارتفاعات إلى زيادة الطلب مقابل قلة المعروض، مشيرًا إلى أن الموسم الفعلي لإنتاج البطيخ لم يكن قد بدأ بعد.

وأضاف أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ بعد انتهاء شم النسيم وعادت إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 10 و15 جنيهًا، باختلاف الوزن والحجم والجودة.

وأوضح النجيب أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر البطيخة يتراوح حاليًا بين 80 و150 جنيهًا.

وأكد أن زيادة الإنتاج تؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار، بينما يؤدي ضعف الإنتاج مع ارتفاع الطلب إلى زيادتها.

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