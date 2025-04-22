انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير، والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و84 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 جنيهًا و100 جنيه، بتراجع 50 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و350 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و150 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.