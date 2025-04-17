عمومية "ايديتا " توافق على زيادة رأسمالها المصدر إلى 280 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن موافقة عموميتها على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 140 مليون جنيه لـ 280 مليون جنيه، بزيادة قدرها 140 مليون جنيه موزعاً على عدد 700 مليون سهم بقيمة اسمية عشرون قرش للسهم الواحد.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، فإن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة؛ وفقًا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024 وذلك وفقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضافت الشركة، أنه تم الموافقة أيضًا على تعديل المواد (6) و (7) و ( 21) و ( 24 ) و ( 31) و ( 32) و ( 46) من النظام الأساسي للشركة.

وتأسست شركة إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2014. ومتخصصة في العمل بمجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشات والويفر والحلويات والبسكويت. (إيديتا) مدرجة في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن للأوراق المالية.