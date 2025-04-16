أوراسكوم للإنشاءات تبدأ إنتاج الكهرباء بمحطة رياح البحر الأحمر قبل 6 أشهر عن موعدها

كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف أوراسكوم للإنشاءات " بي إل سي ناسداك دبي" بدأ إنتاج الكهرباء بمحطة رياح البحر الأحمر في مصر قبل الموعد المحدد بستة أشهر من الموعد التعاقدي للتشغيل.

وأوضحت الشركة في افصاح لها على البورصة اليوم، أن إنتاج الكهرباء سيبدأ بقدرة 500 ميجاوات في محطة رياح رأس غارب الموسعة حديثاً بالقدرة الإجمالية 650 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بمصر لمدة 25 عاما.

وأضافت أن هذه المحطة التي تعد الأكبر بمحطة رياح تشغيلية في أفريقيا ستنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، وتساهم في تقدم مجال الطاقة المتجددة في مصر.

وأشارت الشركة إلى تحالف أوراسكوم للإنشاءات " بي إل سي ناسداك " الإمارتية المكون من 5 شركات يبدأ بأعمال دراسات لتطوير محطة رياح تزيد عن 900 ميجاوات على قطعة أرض جديدة تم تخصيصها للتحالف مجاورة لهذا المشروع.