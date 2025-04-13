مدحت يوسف: سعر أسطوانة البوتاجاز لا يزال أقل من تكلفته الحقيقية البالغ 550 جنيهًا

كتبت- دينا كرم:

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا "لمصراوي"، إن وصول سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه لا يزال أقل من تكلفتها الحقيقية، التي تقدر بنحو 550 جنيهًا، حيث يعتبر من المستحيل الوصول لتكلفتها الحقيقة، بحسب وصفه.

قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلو جرام من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءا من صباح يوم الجمعة الماضية، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 جنيه.

وأضاف أن هذه الزيادة تعود إلى أن الحكومة تسعى تدريجيًا لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، خاصة وأنه يتم استيراد نحو 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز.

وأشار يوسف إلى أن الدولة ما زالت تتحمّل جزءًا كبيرًا من تكلفة الأسطوانة، لكن مع تقليص مخصصات دعم المواد البترولية، أصبح من الضروري إعادة تسعير المنتجات تدريجيًا، لتقليل العبء عن الموازنة العامة.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان سابق، أنه رغم الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

وكشفت الوزارة أن الدعم اليومى الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز يبلغ حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تقوم بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الجمعة الماضية، بنحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

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