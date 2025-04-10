إيمان رجب نائبًا أول للشؤون الحكومية لرئيس شركة "محرم وشركاه"

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "محرم وشركاه" للاستشارات انضمام الدكتورة إيمان رجب إلى فريق عمل الشركة، لتتولى منصب نائب أول رئيس الشركة للشئون الحكومية وأبحاث السياسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتمتع الدكتورة إيمان رجب بخبرة تزيد عن 20 عامًا كخبير استشاري في السياسات وكقيادة تنفيذية عملت في العديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية.

قبل انضمامها لشركة محرم وشركاه، شغلت منصب المدير العام لمركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة المشترك مع مكتب الأمم المتحدة UNODC في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض؟ ولعبت دورًا محوريًا في إنشاء مركز التميز الدولي المشترك وتشغيله كجهة استشارية للهيئات الحكومية في الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب.

وقبل ذلك، شغلت الدكتورة إيمان رجب منصب المدير العام للإدارة العامة لبحوث السياسات في أمانة مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية المصرية، وكانت أول سيدة تتولى منصب قيادي في الأمانة منذ انشائها.

تشمل مسيرة الدكتورة رجب العمل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشركة جلوبال أوراكل. كما شغلت مناصب استشارية في دار الإفتاء المصرية-وزارة العدل، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، والمجلس الأعلى للثقافة.

على الصعيد الدولي، تمتلك الدكتورة رجب خبرة واسعة في العمل الاستشاري في منظمات إقليمية وعالمية عدة، من بينها كلية دفاع الناتو في روما، والاتحاد الأفريقي، والبرلمان العربي، وتعاونت مع العديد من وكالات الأمم المتحدة. كما أنها خبير عضو في شبكة الخبراء بمركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا (NESA) في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن دي سي، وفي المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) في فيينا.

تغطي خبرات الدكتورة رجب مجالات متعددة، من بينها السياسات العامة، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، إدارة الأزمات، الأمن القومي، الإصلاح المؤسسي، التعاون الدولي، التحول الرقمي، التسويق السياسي، وبناء القدرات.

تحمل الدكتورة إيمان درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى تخرجها من عدة برامج تنفيذية وقيادية مرموقة ومنها دورة الزمالة في كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (ناصر سابقا)، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من الاكاديمية الوطنية للتدريب، وبرامج أخرى نفذها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP ومركز NESA في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن دي سي .