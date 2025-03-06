

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4715 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4125 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3536 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1964 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 146631 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2904 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.