مع اقتراب عيد الأم.. شراء الهدايا من خلال المحافظ الذكية

كتبت- آية محمد:

مع اقتراب عيد الأم، يسارع الأبناء لشراء الهدايا لأمهاتهم، والتي تتنوع بين الأحذية والحقائب والأجهزة الكهربائية، ولكن يفضل البعض تحويل الأموال لتتمكن الأم من شراء ما تحتاجه بنفسها.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون، وإي آند، وأورنج، و"وي""، ورسوم التحويل.

ڤودافون كاش:

1- اطلب #7*9*.

2- اختر خدمة تحويل الأموال.

3- ادخل رقم الهاتف المراد التحويل له ، والمبلغ المراد تحويله "من 5 إلى 60,000 جنيه".

4- ادخل الرقم السري.

أو عن طريق تطبيق أنا ڤودافون.

رسوم التحويل:

1 جنيه للتحويل لمحفظة ڤودافون كاش، و0.5% بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 15 جنيه لأي محفظة أخرى.

وأول عملية تحويل أقل من 2000 جنيه شهريًا مجانية.

إي آند كاش

1- اطلب #1*777*.

2- ادخل الرقم السري، والمبلغ، ورقم المستلم.

3- وقم بتأكيد العملية عن طريق الضغط على 1 وسيتم التحويل وستصلك رسالة بالعملية.

أو عن طريق تطبيق إي آند كاش.

رسوم التحويل:

1 جنيه للتحويل لأي محفظة إي أند، 0.5% بحد أقصى 15 جنيه لأي محفظة أخرى.

وأول عملية تحويل أقل من 2000 جنيه شهريًا مجانية.

أورنج كاش:

1- اطلب #7115#.

2- اختر 1: تحويل الأموال

3- ادخل رقم المستلم أو قم باختياره من قائمة الأرقام.

4- ادخل المبلغ، واختر 1 للتأكيد.

5- ثم أدخل الرقم السري.

6- وبعد إتمام العملية، يستقبل كل من المرسل والمستقبل رسالة بتفاصيل العملية.

رسوم التحويل:

1 جنيه للتحويل بين محافظ أورنج كاش، 0.5% بحد أقصى 15 جنيه لأي محفظة أخرى.

وأول عملية تحويل حتى 2000 جنيه شهريًا مجانية.

وي باي

1- ادخل على محفظة "WE Pay" باستخدام رقم الموبايل والرقم السرى.

2- اختر تحويل أموال.

3- قم بادخال رقم المستلم والمبلغ المراد إرساله واضغط " موافق ".

4- قم بمراجعة عملية التحويل واضغط تأكيد.

5- ثم ادخل الرقم السري.

رسوم التحويل:

1 جنيه للتحويل بين محافظ "وي باي"، و0.5% بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 15 جنيه لأي محفظة أخرى.

وأول عملية تحويل أقل من 2000 جنيه شهريًا مجانية.











