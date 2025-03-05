السعودية والكويت والإمارات تحذر من منتج لـ"مرقتي" المصرية وتدعو للتخلص منه

كتب- مصراوي:

حذرت 3 دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات من منتج لمرقة الدجاج للعلامة التجارية (Maragatty) "مرقتي" المصرية، ودعت المستهلكين فيها إلى التخلص منه.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إنها تحذر من منتج (Maragatty )المصرية، والمعبأ في عبوات تزن 480 جرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية 1/11/2026، وذلك لاحتوائه على ألوان صناعية محظورة هي (Dimethy1 Yellow, Sudan I, Sudan IV)، التي يُمنع استخدامها في المنتجات الغذائية لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى تجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فورًا، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة المستوردة.

كما أوضحت أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

الإمارات: "مرقتي" غير موجودة بسوقنا

بدورها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية خلو أسواق دولة الإمارات من منتج مرقة الدجاج "Maragatty" الذي يحتوي على ألوان محظورة.

وشدّدت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، على مواصلة جهودها لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية.

الكويت: مرقتي خطر على الصحة

وفي الكويت، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية (P.A.F.N) تحذيرًا غذائياً من "مرقتي" واعتبرته خطرا على الصحة. وأكدت الهيئة أن المنتج لم يدخل البلاد، ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص منه فورًا.

وذكرت الهيئة أن وزن المنتج يبلغ 480 جرامًا، وتاريخ صلاحيته حتى 1 نوفمبر 2025.