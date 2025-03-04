انخفاض أسعار الزيت والدواجن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والدواجن، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.88 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.3 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.49 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.24 جنيه، بتراجع 2.43 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.9 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.68 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.74 جنيه، بتراجع 6.16 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.18 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 102.74 جنيه، بتراجع 2.56 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.93 جنيه، بزيادة 2.56 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.02 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.19 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.43 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 129.57 جنيه، بتراجع 6.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.94 جنيه، بزيادة 8.24 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.13 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 101.29 جنيه، بزيادة 6.76 جنيه.