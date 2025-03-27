وزير البترول يوجه "إنبي" البترولية بوضع خطة لتوسع أعمالها خارجيا مع التركيز على السعودية

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، الذراع الهندسي والتدريبي لقطاع البترول، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير شركة إنبي بسرعة وضع خطة طموحة لتوسيع أعمالها خارج مصر، مع التركيز على السوق السعودي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يزخر بها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في هذا الإطار من خلال شراكات استراتيجية مصرية سعودية، بما يسهم في تعزيز مكانة إنبي إقليمياً كشريك هندسي موثوق ومقاول عام للمشروعات بنظام تسليم المفتاح .

وأضاف بدوي أن النجاحات التي حققتها إنبي داخل السعودية والإمارات خلال السنوات الأخيرة تفتح المجال لمزيد من التوسع والنمو، بما يعزز دورها في تنفيذ المشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبنية التحتية على مستوي الوطن العربي .

كما أشار بدوي إلي أهمية توسع الشركة في تقديم خدمات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في دول قارة افريقيا بما يحقق اعلي قيمة مضافة من خدمات التدريب التي تقدمها الشركة .

وأكد وائل لطفي، رئيس شركة إنبي، خلال العرض التقديمي لنتائج أعمال الشركة لعام 2024، أن إنبي نجحت في مواجهة العديد من التحديات، بما في ذلك الاضطرابات السياسية العالمية، وتقلبات الأسعار، ومعوقات توافر الطاقة، بالإضافة إلى عوائق سلاسل الإمداد، وذلك من خلال تطبيق سياسات مرنة تضمنت تطوير الهيكل التنظيمي، وتحديث اللوائح الداخلية، ودعم التحول الرقمي، مع الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الأنشطة.

أوضح رئيس انبي أنها نفذت مشروعات كبرى محليا ودوليا بأعلى معدلات الجودة والأمان، من بينها 10 مشروعات خارج مصر في كل من السعودية والإمارات والأردن.

كما شملت المشروعات المحلية تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومصنع الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، بالإضافة إلى مجمع الصوب الزراعية في اللاهون.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة العمل على تنفيذ مشروعات أخرى، أبرزها مجمع أنوبك للسولار بأسيوط، وتوسعات محطة ضواغط الغاز الطبيعي بدهشور.

وقد سجلت إنبي 89 مليون ساعة عمل آمنة، فيما بلغ حجم الأعمال المستهدف تنفيذه حتى عام 2028 نحو 5.5 مليار دولار، مع التوقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة مع الحصول علي اعمال جديدة .

وبالنسبة للأداء المالي، فقد حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.7 مليار جنيه، فيما شكلت المشروعات الخارجية 88% من إيرادات مشروعات الشركة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 59% في عام 2023، مما يعكس تقدم استراتيجية التوسع الخارجي التي تنتهجها الشركة.



وأشار إلى أنه إنبي حصلت على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية، وفقاً لتقييم مــؤسـسة (ENR) الخاص بتصنيف الشركات العالمية عن 2024، حيث صنفت الشركة في المركز السابع ضمن أفضل 25 شركة تصميم عالمية في مجال مصافي التكرير والبتروكيماويات، وانفردت شركة إنــبي بكونها الشركة المصرية الوحيدة ضمن تصنيف أعلي 225 شركة تصميم دولية، وجاءت في المركز 73 متقدمة 19 مركزاً، وأحتلت المركز 131 ضمن تصنيف أعلى 250 شركة مقاولات دولية متقدمة 56 مركزاً مقارنة بتصنيفات 2023.