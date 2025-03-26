عمومية "سوديك" تقر موافقة دمج 7 شركات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" موافقة الجمعية العامة غير العادية لدمج 7 شركات وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة الشركة للبورصة، فإن الموافقة تمت أيضًا على تقريري التقييم " تقرير لجنة التقييم الأصلية" وتقرير لجنة تقييم إعادة النظر والنهائي" واعتماد القيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة " الدامجة " طبقًا للقوائم المالية في 31 / 12 / 2021 وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج.

وأضافت الشركة، أنه تم الموافقة على توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، بجانب الموافقة على إضافة بعض الأنشطة إلى غرض الشركة وتعديل المادة (۳) من النظام الأساسي وفقا لذلك، وبالإضافة إلى الموافقة على فتح مقرات المراكز الرئيسية للشركات المندمجة وفروعها فروعاً للشركة.

وتابعت أنه تم الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به للشركة بعد الاندماج ليصبح 25 مليار جنيه فقط وتحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5.15 مليار جنيه.

وكانت سوديك، قررت دمج كل من شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، وشركة سوريل للاستثمار العقاري، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، وشركة طابروك للتعمير، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية في "سوديك".