البريد يكشف حقيقة اندلاع حريق في مبناه برمسيس

كتبت- آية محمد:

أكدت الهيئة القومية للبريد أن المعلومات المنتشرة عن نشوب حريق في مبنى البريد بمنطقة رمسيس غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحريق اندلع في مبنى مجاور لمبنى البريد، وليس في مبنى البريد نفسه.

وأكدت على أن الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية أو أضرار في مبنى البريد، وأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بالكامل من قبل الجهات المعنية.

وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.