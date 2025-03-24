العضو المنتدب للغزل والنسيج: نستهدف الأسواق الكبرى للتصدير منها أمريكا وأوروب

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد شاكر، العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،إن صناعة الغزل والنسيج في مصر شهدت تحولًا استراتيجيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز التخصصية وزيادة الصادرات، وذلك في إطار خطة متكاملة تقوم على أسس تسويقية قوية.

وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير البيئة الإلكترونية والتوسع في الأسواق الخارجية، وفق ما قاله شاكر.

وجاء ذلك مؤتمر صحفي بحضور محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وبحضور أغلب رؤساء شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف : " كانت الشركات تعمل بشكل متداخل في إنتاج جميع المنتجات؛ مما أدى إلى منافسة داخلية أثرت على الكفاءة الإنتاجية. إلا أن الاستراتيجية الجديدة قامت على مفهوم التخصصية، حيث تم توجيه الشركات نحو مجالات محددة بما يعزز الإنتاجية والجودة على سبيل المثال، تتخصص شركة المحلة الكبرى في إنتاج المنتجات الخاصة بالمفروشات والملايات، بينما تركز مصانع دمياط على قطاعات أخرى تتناسب مع قدراتها التصنيعية" .

التوسع في الأسواق الخارجية

وتابع شاكر، أنه من أبرز التحديات التي واجهها القطاع سابقًا وجود منافسين عالميين أقوياء، إلا أن مصر بدأت في استعادة مكانتها في الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، فعلى سبيل المثال، يتم تصدير المواد الخام المصنعة محليًا بدلًا من تصدير الخامات الأولية، وهو ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

واستكمل أن خطة الشركة تستهدف الأسواق الكبرى التي تمثل أهمية اقتصادية لمصر، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتم تصدير منتجات النسيج المصرية بأسعار أقل من نظيراتها في الأسواق العالمية مع الحفاظ على معايير الجودة. كما يتم التوسع في الأسواق الأوروبية، خاصة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، رغم ارتفاع تكلفة المنتجات في هذه الأسواق، نظرًا لمحدودية الكميات المطلوبة فيها.

رفع نسبة التصدير وتعزيز العلامات التجارية

وذكر أنه وفقًا للخطة، تهدف الحكومة إلى تصدير ما بين 65% إلى 70% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء مصانع جديدة وتطوير خطوط الإنتاج، إلى جانب إعادة إحياء العلامات التجارية المصرية العريقة مثل "غزل المحلة"، التي لطالما ارتبطت بجودة المنتجات النسيجية المصرية.

وتابع أن الاستراتيجية تعتمد أيضًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارة عدة شركات عالمية لمصانع الغزل والنسيج المصرية، من بينها شركات تركية وبلغارية؛ بما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة القطاع المصري على المنافسة عالميًا.

وأكد على أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم هذا القطاع الحيوي من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.