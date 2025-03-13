بعد رفع دعم البنزين نهائيا.. كيف سيتم تحديد سعره لحظيا وهل مصر جاهزة لذلك؟

كتبت- أمنية عاصم:

أوضح رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، آلية تحديد السعر اللحظي لأسعار البنزين بعد رفع الدعم بشكل نهائي بحلول نهاية 2025 مع التطرق إلى التحديات التي تواجه تطبيقها.

وأضاف أنه في حال رفع الدعم بشكل كامل ستكون أسعار البنزين مرتبطة مباشرة بالسوق العالمية.

كان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي؛ وقد يترتب على ذلك زيادة في باقي أسعار المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي. واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.

وأشار أبو العلا إلى أن الدول المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة تعتمد على آلية استجابة لحظية للأسعار العالمية، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار المحلية وفقًا لحركة السوق العالمية.

وأضاف أن نجاح هذه المنظومة في مصر يعتمد على مدى جاهزية الحكومة لتطبيقها ومدى سيطرة الأسواق على عملية التسعير، متسائلًا: "هل هناك آليات حكومية رقابية كافية لضمان التفاعل المباشر مع الأسعار الجديدة؟"

التحديات والرقابة على الأسواق

أوضح أبو العلا، أن هناك تحديات تواجه تطبيق هذا النظام في السوق المحلي، حيث قد تمتنع بعض محطات الوقود الخاصة عن خفض الأسعار في حال انخفاض الأسعار العالمية، بينما ترفعها فور ارتفاع الأسعار، مستفيدةً من المخزون الذي تم شراؤه بأسعار أقل.

وأضاف: "في الدول المتقدمة، يتم تطبيق الأسعار الجديدة فورًا على المخزون الحالي، لكن في مصر قد لا يكون هناك التزام كامل بهذه الآلية، مما يستدعي رقابة حكومية صارمة لضمان العدالة في التسعير."

العوامل المحددة للأسعار المستقبلية

وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد سعر المنتجات البترولية بعد رفع الدعم نهائيًا، وهي: السعر العالمي للنفط الخام (مثل خام برنت)، سعر صرف الدولار(نظرًا لاعتماد السوق المصري على الاستيراد) ، تكاليف الإنتاج المحلية.

وأوضح أن الحكومة كانت في السابق تتحمل جزءًا من السعر من خلال الدعم، لكن مع إلغاء الدعم بشكل كامل، سيتم احتساب الأسعار بناءً على هذه العوامل فقط.