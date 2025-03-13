وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرين

كتبت- دينا خالد:

ترأس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأول مرة لجنة تنظيم تصدير البطاطس، وذلك بحضور عدد من المصدرين.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة القرار الوزاري المشترك رقم 187 لسنة 2024 بشأن انتاج وفحص وتنظيم تصدير البطاطس والقواعد المعمول بها في التصدير وذلك لضمان تلبية متطلبات الدول المستوردة ونفاذ صادرات مصر الزراعية إلى دول العالم المختلفة.

كما تمت مناقشة موقف الموسم التصديري الحالي والرؤية المستقبلية لوضع مصر على رأس الدول المصدرة للبطاطس مع ضمان الجودة المعروفة عن المنتج المصري.

وأكد الخطيب، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية خلال ثلاث إلي أربع سنوات تضمن وضع إطار لتسهيل عملية الاستثمار وضمان تعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي على أن تتوافق كافة الوزارات والجهات المعنية على هذه الرؤية.

ومن جانبه وجه فاروق، بدراسة إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس بداية من التقاوي وحتى المنتجات المصنعة من البطاطس، كما شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات خاطئة من بعض الشركات والتي قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البطاطس الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات بعد الموالح.

وأكد الوزيران على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للقضاء تمامًا على مرض العفن البنى في البطاطس بمناطق الدلتا من أجل زيادة الحصة التصديرية لمصر ودعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.