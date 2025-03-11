هبوط الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا بسبب مخاوف من رسوم ترامب الجمركية

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضًا حادًا خلال إغلاقات أمس الاثنين مع إثارة المستثمرين مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب؛ وفقًا لتقرير " BBC ".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس في مقابلة تلفزيونية إن أكبر اقتصاد في العالم يمر بـ"فترة انتقالية"، وذلك عندما سئل عن تلميحات حول احتمال حدوث ركود، بحسب التقرير.

ومنذ بث تلك التصريحات يوم الأحد، سعى كبار المسؤولين والمستشارين في إدارة ترامب إلى تهدئة مخاوف المستثمرين.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يتتبع أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، يوم التداول في نيويورك على انخفاض بنسبة 2.7%، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%.

وفي يوم الثلاثاء، هبطت الأسهم الآسيوية بشكل حاد في البداية قبل أن تتعافى. وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضا بنسبة 0.6%، وأغلق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية منخفضا بنسبة 1.3%.

وأضاف التقرير، أن الدولار انخفض بشكل أكبر مقابل الجنيه الإسترليني واليورو اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفض بشكل حاد منذ بداية الشهر.

وتعرض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا لضربة قاسية على وجه الخصوص، حيث انخفض بنسبة 4%.

وهبطت أسهم شركة تسلا بنسبة 15.4%، في حين هبطت أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي بأكثر من 5%. كما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بما في ذلك ميتا وأمازون وألفابت بشكل حاد.

ولكن لم تكن هناك أي مؤشرات على امتداد الاضطرابات إلى أوروبا حيث افتتح مؤشر FTSE 100، الذي يتتبع أكبر الشركات المدرجة في المملكة المتحدة، ومؤشر داكس الألماني على استقرار يوم الثلاثاء. وافتتح مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع طفيف.

وقال تشارو تشانانا، استراتيجي الاستثمار في بنك الاستثمار ساكسو، لبي بي سي: "إن الفكرة السابقة بأن ترامب هو رئيس سوق الأوراق المالية تخضع لإعادة تقييم".

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز تم بثها في نهاية الأسبوع ولكن تم تسجيلها يوم الخميس، بدا أن ترامب يعترف بالمخاوف بشأن الاقتصاد.

وقال "أكره أن أتوقع مثل هذه الأمور. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به ضخم للغاية. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. وهذا أمر كبير".

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية كيه سي إم تريد: "ترامب يبقي الزعماء السياسيين في حيرة بشأن خطواته التالية بشأن الرسوم الجمركية، لكن المشكلة هي أنه يبقى المستثمرين أيضا في حيرة وهذا ينعكس في الحالة المزاجية السيئة للسوق".

"رغم أن الحديث عن الركود قد يكون سابقا لأوانه، فإن مجرد احتمال حدوث ذلك يكفي لوضع المتداولين في حالة ذهنية دفاعية.