خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الدقيق.. تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يتراجع للمرة الثانية بمنتصف التعاملات اليوم