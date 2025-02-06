سعر الذهب يتراجع للمرة الثانية بمنتصف التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسي خلال تعاملات أمس ليتجاوز جرام عيار 21 نحو 4 آلاف جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بفعل ارتفاع سعره عالميا، والتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2663 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3424 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3995 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 31960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 141971 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 228250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 2860 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.