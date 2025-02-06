انخفاض الدقيق.. تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت المكرونة، وزيت الذرة، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.69 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.44 جنيه، بزيادة 3.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.25 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس:83.27 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.08 جنيه، بتراجع 2.3 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.79 جنيه، بزيادة 7.69 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.21 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.5 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 105.19 جنيه، بزيادة 5.07 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.03 جنيه، بتراجع 10.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.77 جنيه، بتراجع 51 قرش.

كيلو الأرز السائب: 29.54 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.38 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 133.21 جنيه، بتراجع 9.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 265.18 جنيه، بتراجع 15.9 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.47 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 93.27 جنيه، بتراجع 19.91 جنيه.