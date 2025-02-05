الذهب الأبيض أم الأصفر.. أيهما أفضل للاقتناء؟ خبير يوضح

كتبت- دينا كرم:

يحتار الكثيرون عند شراء الذهب في الاختيار بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر، ويتساءلون عما إذا كان هناك فرق حقيقي بينهما من حيث القيمة أو الجودة، ولكن، وفقًا لما أكده نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، فإن الفرق الوحيد بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر هو اللون فقط، بينما يظل المعدن نفسه بنفس الخواص والمعايير.

وأوضح نجيب "لمصراوي" أن الذهب الأبيض لا يختلف عن الذهب الأصفر في التكوين، لكنه يكتسب لونه من خلال خلطه بمواد معينة أثناء تصنيعه، مثل البلاديوم، والتي تمنحه اللون الأبيض المميز.

وأضاف أنه في النهاية يظل ذهبًا نقيًا، ينطبق عليه نفس عيارات الذهب الأصفر، حيث يتوفر منه عيارات 14 و18 و21 و24.

وأشار نجيب إلى أن الفرق الوحيد، أن الذهب الأبيض سعره أعلى من الذهب الأصفر، وهذا الارتفاع يرجع إلى المصنعية وليس إلى المعدن نفسه.

وأوضح أن تصنيع الذهب الأبيض يتطلب إضافة مواد مثل البلاديوم، وهي مادة مرتفعة الثمن، كما أن عملية التشكيل والصياغة تحتاج إلى مجهود أكبر من الصنايعية لإعطاء الذهب الأبيض شكله النهائي، مما يجعل المصنعية الخاصة به أعلى.

ونفى نجيب ما يتردد حول أن الذهب الأبيض يتقشر أو يتحول إلى اللون الأصفر بعد فترة من الاستخدام، موضحًا أن اللون الأبيض ليس مجرد طبقة خارجية يمكن أن تزول، بل هو نتيجة لخلط المعدن بالكامل بمادة تمنحه اللون الأبيض.

وقال: "الذهب الأبيض لا يغير لونه ولا يتكسر، وليس مجرد طلاء أبيض فوق الذهب الأصفر كما يظن البعض، بل هو ذهب بنفس النقاء والقيمة ولكنه ممزوج بمواد تعطيه لونًا مختلفًا".

أكد نجيب أن الفرق بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر لا يتعلق بالقيمة أو الجودة، وإنما هو مجرد تفضيل شخصي، فالبعض يرى أن الذهب الأبيض أكثر أناقة ويتناسب مع بعض أنواع المجوهرات العصرية، بينما يفضل آخرون الذهب الأصفر لمظهره التقليدي وقيمته التراثية.

وأضاف"سواء اخترت الذهب الأبيض أو الأصفر، فأنت تمتلك نفس المعدن النفيس، بنفس القيمة والجودة، والقرار في النهاية يعود إلى ذوقك الشخصي فقط".

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