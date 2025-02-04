تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4494 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4533 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3966 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3399 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31731 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.