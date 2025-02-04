أسعار النفط تهبط مع دخول الرسوم الأمريكية على الصين حيز التنفيذ

كتبت- دينا كرم:

هبطت أسعار الخام الأمريكي بنحو 2% اليوم الثلاثاء مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أوقف قرار فرض الرسوم على كندا والمكسيك لمدة شهر، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أي 2.04 %، عند 71.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أي 1.36% إلى 74.93 دولار.

ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ عند منتصف النهار في التجارة الآسيوية، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأميركي و10% على النفط الخام بدءا من 10 فبراير.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "قد يُنظر إلى الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة على أنها علامة على التصعيد وقد تقلل من احتمال التوصل إلى حل مؤقت على غرار الاتفاقيات الأمريكية مع المكسيك وكندا".

وأضاف أن "المشاركين في السوق عادوا إلى تسعير المخاطر السلبية المحتملة على النمو العالمي في حالة اتخاذ المزيد من الإجراءات المتبادلة من جانب الولايات المتحدة والصين".

وتظهر بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة في عام 2024 تشكل 1.7% من إجمالي وارداتها من النفط الخام.

وقالت جون جو المحللة البارزة في سبارتا كوموديتيز لرويترز "تدفقات خام غرب تكساس الوسيط إلى الصين ستتأثر، حيث إن الرسوم الجمركية البالغة 10% ستجعل خام غرب تكساس الوسيط المسلم إلى الصين باهظ الثمن للغاية مقابل خامات بديلة أخرى مثل خام سي.بي.سي الكازاخستاني وخام مربان الإماراتي".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنهما اتفقا على تعزيز جهود إنفاذ الحدود ردا على طلب ترامب القضاء على الهجرة وتهريب المخدرات.

ويشمل ذلك إيقاف الرسوم الجمركية بنسبة 25% لمدة 30 يوما، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الطاقة من كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.