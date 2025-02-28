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أسعار الزبادي والألبان والجبن القريش في أول يوم سحور

05:01 م الجمعة 28 فبراير 2025

أسعار الزبادي

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كتبت- آية محمد:
يزداد الإقبال على شراء الزبادي ومنتجات الألبان، مع حلول شهر رمضان المبارك، لتناوله في وجبة السحور، ويقول إيهاب شرابية، رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الألبان شهدت حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار من المتوقع أن يستمر خلال شهر رمضان.

وأضاف شرابية، أن أسعار الجبن والزبادي تشهد أيضًا استقرارًا خلال الفترة الحالية، وأرجع ذلك لانخفاض الطلب على الألبان ومنتجات الألبان.

وأوضح شرابية، أن متوسط سعر كيلو اللبن الجاموسي يبلغ نحو 40 جنيهًا، بينما يصل سعر علبة الزبادي البلدي الصغيرة إلى 7.5 جنيه، فيما يصل سعر العبوة الكبيرة إلى 12 جنيها.

وأضاف أن متوسط سعر كيلو الجبن القريش يصل إلى 75 جنيهًا.

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