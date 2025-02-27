تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع 2024

كتبت- آية محمد:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2024 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024)، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 139 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع لعام 2024.

وتم تطوير آليات قياس جودة خدمات الصوت لتشمل خاصية تقديم خدمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع VOLTE لمواكبة أحدث التكنولوجيات التي تساهم في تحسين تجربة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

- مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

- سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

- سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال الربع الرابع لعام 2024:

- فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 6 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

- أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 8 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 4 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

- إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 7 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 11 منطقة خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

- وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 5 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال الربع الرابع لعام 2024:

- فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 6 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2024

وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 52 ميجابت/ثانية بدلًا من 50 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

- أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الرابع لعام 2024.

وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 48 ميجابت/ثانية بدلًا من 46 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

- إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 57 ميجابت/ثانية بدلًا من 55 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

- وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة خلال شهري ديسمبر وأكتوبر لعام 2024.

وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 83 ميجابت/ثانية بدلًا من 88 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.