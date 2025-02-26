ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والليمون البلدي، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، والملوخية، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9.5 و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و56 جنيهًا، بزيادة جنيهين.