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ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

10:34 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو السبيط والكاليماري، وكيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و76 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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