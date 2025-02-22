البترول تبحث مع "Cheiron" تعزيز التعاون وزيادة الإنتاج في الحقول المصرية

كتبت- دينا كرم:

عقد إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مع رئيس شركة Cheiron، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تم مناقشة استراتيجية Cheiron لتطوير الحقول الناضجة متوسطة الحجم، ودورها الحيوي في رفع كفاءة الإنتاج في مصر.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، حيث أشاد إيهاب رجائي بالتعاون القائم بين قطاع البترول المصري وCheiron، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج العمل وفق الجداول الزمنية المخططة، وتبني أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتعزيز السلامة التشغيلية.

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة Cheiron أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر بالتعاون مع الشركات والهيئات المصرية، بالإضافة إلى مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، حيث تنفذ Cheiron برنامج حفر موسع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في دعم إمدادات الطاقة بمصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاق التعاون المستقبلي واتفقا على متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ووضع خطة عمل تهدف إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الإنتاجية المرجوة.