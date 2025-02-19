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مذكرة بين وزارة البترول و"ميثانكس مصر" لدعم سلامة العمليات

01:52 م الأربعاء 19 فبراير 2025

اللقاء

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كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و شركة "ميثانكس مصر"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 .

وتهدف مذكرة التفاهم لتطوير أنظمة إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة سلامة العمليات في قطاع البترول، من خلال تمويل شركة ميثانكس مشروعات في هذا الصدد ، كما تتضمن تنفيذ مشروع تجريبي في إحدى شركات القطاع لتطبيق نظام متكامل لإدارة سلامة العمليات، بالاستعانة بخبرات استشاريين متخصصين وخريجي برامج بناء القدرات، لضمان التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية.


وبحسب بيان الوزارة، وقع مذكرة التفاهم علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، ومحمد شندى، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر .


وفي إطار التعاون المشترك، سيتم إطلاق دبلومة متخصصة في إدارة سلامة العمليات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تأهيل الكوادر المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية.


يأتي توقيع الإتفاق خلال فعاليات معرض "إيجبس 2025"، ، ليؤكد التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز سلامة العمليات، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة وأمان، وتحقيق أعلى معايير الحماية والاستدامة في القطاع.

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وزارة البترول ميثانكس مصر دعم سلامة العمليات
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