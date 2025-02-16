وزير البترول يبحث مع "بيكر هيوز" خطط تطوير الإنتاج من الحقول المتقادمة

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، وذلك لاستعراض أنشطة الشركة المختلفة لصناعة البترول والغاز، وبخاصة فى مجالات الإنتاج من الحقول المتقادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي أصبح يؤمن بقدرات القطاع في تحقيق قصص نجاح وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف.

وأوضح بيان للوزارة اليوم أن الوزير استعراض مشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك فى إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى او الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستفادة من الاكتشافات الغازية في المنطقة من خلال التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها مصر لتصديره او الاستفادة منه في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور أيمن خطاب نائب رئيس الشركة للشرق الاوسط وافريقيا، وجيانلوكا سيربكجونو مدير نمو أسواق أفريقيا وعمرو الشرقاوي، مدير منطقة شمال افريقيا، بحضور ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وقال سيمونيلى، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الدور المهم الذي تقوم به منصة مصر الرقمية للاستكشاف تتيح فرصاً استثمارية متميزة، والتي ساهمت فى تحقيق الشركة عدة نجاحات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن بيكرهوز لديها خطط بالتعاون مع الشركاء والقطاع الخاص فى مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الشركاء بوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة فى دراسة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة التي أصبحت محور اهتمام كثير من دول العالم وهناك فرص تتمتع بها مصر في مثل هذه المجالات.