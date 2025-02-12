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انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:13 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

حديد عز

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار طن حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر طن الحديد الإستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000.73 جنيه، بزيادة 168.43 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39651.22 جنيه، بتراجع 14.28 جنيهٌا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3057.33 جنيه، بتراجع 8.25 جنيه.

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