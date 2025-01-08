ما مصير مستخدمي شرائح هواتف المحمول غير المصرية من الرسوم الجمركية؟ وزارة الاتصالات تجيب

كتبت- آية محمد:

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف مستخدمي شرائح الهواتف المحمول غير المصرية داخل البلاد من الرسوم الجمركية وذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.

وأوضحت أنه لا تنطبق إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية على أي مستخدم يقوم بتشغيل موبايله بشريحة غير مصرية خلال فترة تشغيله على نظام التجوال الدولي أيًا كانت مدة إقامته في مصر.

وقد بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.

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