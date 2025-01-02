أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

كتبت- منال المصري:

كشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة التفاصيل المتعلقة ببدأ تحصيل الرسوم الجمركية على هواتف المحمول المستوردة بداية من 2025.

وفي السطور التالية يقدم مصراوي أبرز تصريحات شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في اللينكات التالية:

تنظيم الاتصالات: 3 أشهر اختبار للمحمول الشخصي المعفي من الجمارك لرصد أي تلاعب

تنظيم الاتصالات: لا نهدف لحرمان المواطن من شراء تليفون من الخارج للاستخدام الشخصي

رئيس تنظيم الاتصالات: حركنا 13 قضية تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول من الخارج

نصيحة من تنظيم الاتصالات قبل شراء هاتف محمول جديد لتجنب الجمارك

رئيس تنظيم الاتصالات: جمركة 16 هاتف محمول فقط في أول يوم من تفعيل القرار

تنظيم الاتصالات: رسائل للمواطنين بقيمة جمارك الهاتف المحمول الأسبوع المقبل

تنظيم الاتصالات: 1.3 مليون هاتف تم تفعيلها قبل يومين من تطبيق قرار الجمارك

تنظيم الاتصالات: 80% من الهواتف التي دخلت البلاد آخر عامين مهربة