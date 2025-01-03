كيف تحصل على إعفاء من الضرائب على هاتفك أونلاين؟

كتبت- آية محمد:

يقدم تطبيق تليفوني خدمة الاستعلام عن الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة وذلك من خلال إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز "IMEI "، والذي يمكن معرفته عن طريق كود #06#* أو من خلال قائمة الإعدادات بحسب نوع الهاتف أو من خلال العلبة الخاصة بالهاتف المحمول.

كما يوفر خدمة تسجيل الهاتف وسداد الضرائب المفروضة عليه، أو التقدم بطلب للإعفاء الضريبي إذا كنت قادما من الخارج وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات وهي:

1- تحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر "Google Play" للأندرويد أو "App Store" للآيفون.

2- تسجيل بياناتك الشخصية لعمل حساب على التطبيق، وهذه البيانات مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.

3- بمجرد التسجيل، وفي حال وجود رسوم على جهازك، سيتيح التطبيق لك خيارات دفع آمنة.

4- وللحصول على الإعفاء على جهاز واحد إذا كنت قادما من الخارج، يمكنك تسجيل طلبات الإعفاء أونلاين.

5- ويمكن متابعة الطلب وما تم فيه عبر الضغط على طلباتي.