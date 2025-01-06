خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما انخفضت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين