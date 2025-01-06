ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و 12 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 8 و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و42 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.