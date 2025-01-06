سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 13 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 2632 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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