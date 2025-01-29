ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة المعبأة، والعدس، واللحوم، وزيت الذرة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.8 جنيه، بزيادة 2.86 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.58 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 84.34 جنيه، بتراجع 2.72 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.22 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.48 جنيه، بزيادة 8.33 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.33 جنيه، بزيادة 5.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.38 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.84 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.56 جنيه، بزيادة 7.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.56 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.78 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.03 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.41 جنيه، بتراجع 6.33 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 268.38 جنيه، بزيادة 6.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.32 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 96.87 جنيه، بتراجع 8.57 جنيه.