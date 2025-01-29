انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الملوخية، والجوافة، والبرتقال البلدي، واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و40 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.







