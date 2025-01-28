إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء

09:49 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 30 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2544 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3270 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3815 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4360 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.6 % إلى نحو 2742 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفع في كريدي أجريكول.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك ببداية التعاملات

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا