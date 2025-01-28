انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 30 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2544 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3270 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3815 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4360 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.6 % إلى نحو 2742 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.