نقابة البترول تعلن دعمها وتأييدها للقيادة السياسية في رفض تهجير أهل غزة

كتب- منير والي:

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر تأييدها لجهود القيادة السياسية برفض تهجير أهل غزة وخطواتها الداعمة للشعب الفلسطيني وموقفها الثابت وما تبذله من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفق بيان لها اليوم، الدعم الكامل من عمال البترول تجاه ما تبذله الدولة المصرية من جهود داعمة للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، مؤكدة علي دور الدولة المصرية الثابت تجاه الاشقاء العرب وموقفها الغير قابل للتغيير تحت اي مسمى أو ضغوط من اي نوع.

وأوضح البيان أن النقابة العامة للعاملين بالبترول، تدعم ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات تصدت من خلالها على مدار أكثر من عام لكل المحاولات الإسرائيلية لوقف المساعدات، وهو ما أعلنته القيادة السياسية في كل اللقاءات والمحافل الدولية الرسمية والدبلوماسية، والتي كشفت بوضوح عن الرؤية المصرية الرافضة لأي ضغوط أو ممارسات تستهدف تهجير أهالي غزة.

وأشارت النقابة إلى وقوفها بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وانهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لإستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب غزة.

وأوضحت أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات و سيستمر حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه كاملة.